Brand in Hirnsdorf: Besitzer war eingeschlossen

Gleich 14 Feuerwehren sind am Donnerstag bei einem Brand einer Buschenschank und eines Wohnhauses in Hirnsdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld im Einsatz gestanden: Der Eigentümer war in dem Haus eingeschlossen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits große Teile des Hauses in Flammen, der 61-jährige Besitzer war eingeschlossen. Mit schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Mann retten; nach der Rettung aus dem Haus wurde er dem Roten Kreuz übergeben - er blieb unverletzt.

FF Gleisdorf

Haus wurde Opfer der Flammen

Mehrere Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehren aus den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld - insgesamt waren mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Löschwasser musste mit rund 1.200 Meter langen Leitungen und mit Tanklöschfahrzeugen zum Einsatzort gebracht werden, so die Feuerwehr; trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte wurden aber Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus ein Raub der Flammen.

FF Hirndorf

Brandursache noch unklar

Auch Freitagvormittag war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, zudem wurde eine Brandwache eingerichtet. Brandursache und Schadenshöhe werden noch ermittelt.