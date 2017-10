Nächtliche Verfolgungsjagd durch Kapfenberg

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich in der Nacht auf Dienstag in Kapfenberg drei Personen in einem nicht angemeldeten Auto geliefert. Einen 22-jährigen Insassen konnte die Polizei festnehmen, den anderen gelang die Flucht.

Um 23.30 Uhr wurde angezeigt, dass am Bahnhof in Leoben zwei Kennzeichen von einem Auto gestohlen worden waren; wenig später wurde eine Polizeistreife in Kapfenberg auf einen Pkw mit den gestohlenen Kennzeichentafeln aufmerksam.

In Sackgasse gefahren

Doch statt anzuhalten, raste der Lenker des Autos davon - die Polizei nahm die Verfolgung auf, die Insassen des Wagens stoppten aber nach rund 500 Metern, weil sie in eine Sackgasse gefahren waren, und flüchteten zu Fuß weiter.

Ein 22 Jahre alter Brasilianer, der in Leoben lebt, wurde festgenommen, nach zwei weiteren Personen wird gefahndet; der Festgenommene gab an, keine weiteren flüchtigen Personen zu kennen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wagen von einem 19-Jährigen rechtmäßig gekauft, aber nicht angemeldet wurde.