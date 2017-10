Spanner sorgte in Grazer Lokal für Aufregung

Ein Spanner hat am Dienstag in einem Lokal in Graz für Aufregung gesorgt. Der 56-Jährige hatte eine Frau auf der Damentoilette beobachtet. Als die 28-Jährige zu schreien begann, ging der 56-Jährige einfach zurück in den Gastgarten.

Der Mann ging einer Frau auf die Damentoilette nach und beobachtete sie dort, indem er versuchte, seinen Kopf unter dem größeren Türspalt durchzustecken. Als die Frau zu schreien begann, ging der 56-Jährige zurück in den Gastgarten des Lokals und setzte sich dort einfach wieder hin.

Bei Fluchtversuch Polizisten attackiert

Als ihn der Vater der 28-Jährigen auf den Vorfall ansprach, versuchte der 56-Jährige, dem Vater mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und zu flüchten. Wenig später griff aber die Polizei den Mann auf. Dabei ging er auch auf die Polizisten los und verletzte einen Beamten. Er wurde schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.