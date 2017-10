Caritas-Bildungszentrum Nord eröffnet

In Rottenmann gibt es seit Schulbeginn ein neues Schulzentrum der Caritas - das Bildungszentrum Nord. Hier können Jugendliche eine Fachschule für Sozialberufe oder eine Schule für Sozialbetreuungsberufe absolvieren.

Im früheren Universitätszentrum Rottenmann im Bezirk Liezen ist jetzt das Bildungszentrum Nord der Caritas untergebracht, das am Donnerstag eröffnet wurde. Als „Ausbildung, die jungen Menschen Zukunft gibt“ beschrieb Caritasdirektor Herbert Beiglböck das Angebot.

Die Schule beherbergt in ihrem ersten Jahr am neuen Standort 321 Schüler in 15 Klassen. Das Bildungsangebot umfasst eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe, die Schule für Sozialbetreuungsberufe mit den Schwerpunkten Alten- und Behindertenarbeit sowie ein Internat.

Pflegebedarf abdecken - Region stärken

Die Caritas will sich mit dieser Einrichtung den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und dem zunehmendem Pflegebedarf stellen und gleichzeitig der Abwanderung in der Region entgegen wirken.

In einer Planungs- und Umbauzeit von einem halben Jahr konnten die zu klein gewordenen, bisherigen Caritas Bildungsstandorte in Rottenmann gebündelt werden. Nächstes Ziel ist es, einen weiteren Ausbildungszweig inklusive Maturaabschluss zu starten.

Link: