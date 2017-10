World Skills: Sieben Medaillen für die Steiermark

Bei der Berufs-Weltmeisterschaft „World Skills“ in Abu Dhabi hat Österreich groß abgeräumt und elf Medaillen gewonnen. Sieben davon holten sich steirische Vertreter - es ist dies das beste Ergebnis der Geschichte.

40 junge Fachkräfte - sieben Damen, 33 Herren - gingen in Abu Dhabi an den Start, insgesamt kämpften über 1.200 Teilnehmer aus 77 Nationen um Medaillen.

Berufs-Weltmeisterschaften

Bei der vergangenen WM in Sao Paulo in Brasilien eroberte Österreich acht Medaillen. In Abu Dhabi stellten die jungen österreichischen Fachkräfte ihre Fertigkeiten in insgesamt 36 Berufen – vom Steinmetz bis zum Möbeltischler – wieder eindrucksvoll und erfolgreich unter Beweis und holten sogar vier Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen.

Zwei Mal Gold, zwei Mal Silber, drei Mal Bronze

Der 19-jährige Kindberger Sebastian Gruber holte die Goldmedaille bei den Malern und wurde zum besten Teilnehmer Österreichs gekürt. Gold ging außerdem an den 20 Jahre alten Betonbauer David Wagner aus Vorau.

Silbermedaillen holten sich der Metallbauer Franz Kalß sowie der Fliesenleger Andreas Stiegler. Bronze ging an Speditionskauffrau Sarah Ruckenstuhl, Monika Pöllabauer als Restaurant-Servicekraft sowie Koch Christoph Fürnschuß.

