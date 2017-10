85-Jähriger Wanderer verletzte sich bei Abstieg

Bei einer Wanderung am Eisenerzer Reichenstein hat sich am Freitagnachmittag ein 85-jähriger Mann verletzt. Der verletzte und erschöpfte Wanderer musste mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.

Der 85-Jährige wanderte auf dem sogenannten Theklasteig in Richtung Präbichl-Grübl talwärts. Um eine am Steig eingerichtete Metallleiter zu umgehen, wich er in eine Schotterrinne aus.

Sturz in Schotterrinne

Dort stürzte der Mann und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Außerdem war der 85-Jährige laut Polizei zu erschöpft, um selbstständig abzusteigen. Nachkommende Wanderer verständigten die Einsatzkräfte.

Ins LKH Bruck gebracht

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 rettete den Verletzten und lieferte ihn in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, ein.