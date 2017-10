Kind bei Kollision zweier Lkws verletzt

Montagfrüh ist es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu einer Kollision zwischen zwei Lkws gekommen. Bei dem Unfall wurden drei Personen – darunter eine Fünfjährige – verletzt.

Eine 21-jährige Oberwarterin war Montagfrüh mit ihrem Lkw in Sebersdorf unterwegs. Laut eigenen Angaben dürfte sie in einer Kurve ins Schleudern geraten sein. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert.

Die 21-Jährige und der 31-jährige Lenker des zweiten Lkws wurden bei dem Unfall verletzt. Auch die fünfjährige Tochter des Mannes erlitt leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins LKH Hartberg eingeliefert, der Deutschlandsberger und seine Tochter wurden vom Roten Kreuz ins LKH Oberwart gebracht. Alkohol war bei dem Unfall laut Polizei keiner im Spiel.