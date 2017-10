Sechs Stunden Jazz am Stück

Graz ist in der Nacht auf Samstag wieder heimische Jazz-Metropole: Bei der „grazjazznacht“ bringen sechs Stunden lang neun Musikgruppen an fünf Locations Jazzliebhaber und Neugierige so richtig ins Schwitzen.

„Die Jazznacht ist ein Angebot, um die Grazer Jazzszene kennenzulernen. In jedem Club, jedem Veranstaltungsraum, wo normalerweise Jazz gespielt wird, spielen Gruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Das heißt, es gibt auch einen Bus, der hin und her fährt, und die Leute können reinschnuppern, schauen, wie sieht das aus, was ist das für eine witzige Klientel, oder was sind das für witzige Musiker, die das machen. Dass dann ein Publikum oder gewisse Leute öfters auch zu anderen Konzerten kommen, das ist der Hintergrundgedanke gewesen“, so Mitveranstalter Berndt Luef.

APA/EPA Veranstaltungshinweis: Die „grazjazznacht 2017“, am Freitag, 27. Oktober ab 15.00 Uhr

Fünf Locations - neun Acts

Im Grazer Wist, im Forum Stadtpark, in der generalmusikdirektion, im Stockwerk und natürlich im Royal Garden Jazz Club swingt in der Nacht auf Samstag dementsprechend alles im Jazz - etwa zur Musik von Karlheinz Miklin, Heiri Känzig und Billy Hart: „Der Act hat es in sich, denn Billy Hart ist einer der wirklich ganz großen Schlagzeuger, weil wer kann schon von sich behaupten, dass er mit Miles Davis auf der Bühne gestanden ist und mit ihm gespielt hat“, so Gerhard Kosel von gamsbART.

Neben Miklin, Känzig und Hart und Sir Eglamore in der Generalmusikdirektion können Jazzpilger im Stockwerk das zwischen Paris und Berlin agierende Quartett „Die Hochstapler“ erleben, im Forum Stadtpark das Wiener Trio Trara mit Klemens Lendl, Peter Rom und Manu Mayr, der Royal Garden Jazz Club serviert Jelena Jovovic und die Graz AllStars.

„Ein lustig-sprudelnder Abend“

„Der ganze Abend wird lustig sprudelnd - mit Altbewährtem, aber nicht Vergilbtem, mit jungen Haudegen, die die musikalische Welt erobern“, verspricht Kosel. Die Nacht soll neues Publikum für Jazz begeistern - auch die Jüngsten, für die die Jazzwerkstatt Graz bei freiem Eintritt zwei Kinderkonzerte im Forum Stadtpark organisiert hat.

