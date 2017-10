Digitale Klasse: Schüler bestimmen Lerntempo

Digitale Medien werden immer wichtiger - auch in der Schule. Die Pädagogische Hochschule Steiermark betreibt nun in ihrer Neuen Mittelschule eine digitale Klasse, wo die Schüler ihr Lerntempo selbst steuern können.

Mini-Computer, Laptops und auch Smartphones kommen in den Klassenzimmern immer häufiger zum Einsatz - in der „Digitalen Klasse“ der Praxis-NMS der Pädagogischen Hochschule werden diese digitalen Tools aber auch aktiv in den Unterricht miteingebunden.

Auch Lehrplan angepasst

Tablets wurden schon in anderen Klassen eingesetzt, die Einbindungen in den Unterricht ist bei diesem Projekt aber neu, sagt Direktorin Andrea Wagner: „Das Neue ist, dass die Schüler in einem Kurssystem den Lehrstoff der ersten und zweiten Klasse in ihrem eigenen Tempo durchlaufen können. Das funktioniert vor allem deshalb so gut, weil wir mit Tablets und digitalen Medien unterstützt werden.“

Seit Schulbeginn besuchen 20 Schüler diese digitale Klasse. Ihr Lehrplan wurde ebenfalls an den digitalen Modul-Unterricht angepasst: „Jedes Kind hat ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen, und auf diesem Tablet befinden sich auf einer Lernplattform die vorbereiteten Aufgaben“, so Wagner.

Unterstützung von der Industrie

Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der steirischen Industriellenvereinigung. Für deren Geschäftsführer Gernot Pagger sei es wichtig, auch im schulischen Umfeld ein Bewusstsein für die Digitalisierung zu schaffen. Die Erkenntnisse, die nun durch dieses digitale Modul-Lernen erlangt werden, sollen dann auch an andere Schulen weitergegeben werden, so die Verantwortlichen.

