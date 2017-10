72-Jähriger überfallen: Zigaretten erbeutet

Beim Befüllen eines Zigarettenautomaten ist am Freitag in Graz ein 72-Jähriger beraubt worden. Die Beute: Rund 20 Stangen Zigaretten.

Gegen 4.30 Uhr wollte der 72-Jährige am Griesplatz einen Zigarettenautomaten vor einer Trafik befüllen, als sich drei bis vier Männer näherten.

Niemand verletzt

Einer von ihnen sprach den Pensionisten an und wollte die Öffnungszeiten der Trafik wissen. Plötzlich stieß der Mann den 72-Jährigen gegen den Oberkörper und schnappte sich einen Papiersack, in dem sich rund 20 Stangen Zigaretten befanden; danach rannten die Männer in Richtung Rösselmühlgasse davon. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand; von den Unbekannten fehlt laut Polizei jede Spur.