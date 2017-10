Nach Bluttat in Stiwoll: Keine Spur vom Täter

Nach der Bluttat mit zwei Toten und einer schwer Verletzten am Sonntag in Stiwoll im Bezirk Graz Umgebung gibt es immer noch keine Spur vom Täter. Nach dem 66-Jährigen wird in ganz Europa gefahndet.

Der 66-Jährige hatte mit einem Gewehr das Feuer auf seine Nachbarn eröffnet: Eine 55 Jahre alte Frau und ein 64-jähriger Mann starben, eine weitere Anrainerin wurde schwer verletzt - mehr dazu in Zwei Tote bei Schießerei: Fahndung ausgeweitet.

Der 66-jährige Verdächtige ist nach wie vor mit einem weißen Transporter auf der Flucht - die Fahndung wurde noch am Sonntag auf den gesamten Schengen-Raum ausgeweitet. In Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra suchte das Landeskriminalamt die ganze Nacht auf Montag die Gegend rund um den 700 Einwohnerort ab - erfolglos.

„Alarmfahndung aufrecht“

Der Bewaffnete ist immer noch auf der Flucht, sagt Polizeisprecher Leo Josefus: „Die Alarmfahndung ist nach wie vor aufrecht, das heißt, man versucht weiter, den Täter in seinem Fahrzeug zu erwischen, weiters wurden andere kriminaltechnische Maßnahmen eingeleitet, um den Standort zu ermitteln, aber das hat bis jetzt nicht gefruchtet, der Täter ist weiter auf der Flucht.“

Der Stiwoller Bürgermeister Alfred Prettenthaler appelliert an die Bevölkerung: „Wir können eigentlich nur unsere Bürger ermutigen und sagen, seid wachsam, passt auf euch auf. Wir haben auch dementsprechend eine Vorsorge getroffen für den Kindergarten und die Volksschule - diese sind geschlossen aufgrund der Gefährdung, und wir hoffen, dass das relativ bald ein Ende hat.“

Kein Unbekannter

Der 66-Jährige ist kein Unbekannter: Der mutmaßliche Doppelmörder gilt als schwierig, bei skurrilen Internet-Auftritten zeigt er sich als Opfer der Justiz und der Behörden.