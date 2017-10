Unfall in Höhlensystem: Tscheche sitzt fest

Ein Forscherduo ist in der Nacht auf Dienstag in einem Höhlensystem auf dem Hochstadl nahe Mariazell in Not geraten. Einer von ihnen, ein Tscheche, stürzte ab und dürfte sich dabei schwer verletzt haben - er sitzt noch in der Höhle fest.

Die beiden Männer - der 46-jährige Tscheche und ein Österreicher - waren seit Samstag in dem Warwas-Glatzen-Höhlensystem im Gebiet der Kräuterin zur Erforschung neuer Gänge unterwegs. Das System ist mit über 10,7 Kilometern Länge und einer Tiefe bis zu 765 Metern eines der längsten Höhlensysteme Österreichs; das System gilt als eng und verwinkelt, mitunter kommt es in den Gängen zu Eisverschlüssen und Überschwemmungen. Bei den Männern handelt es sich nach ersten Auskünften um sehr erfahrene Höhlenforscher, so Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner.

Laut Franz Tributsch, dem Ortsstellenleiter der Bergrettung Mariazeller Land, sei die Höhle nicht sehr tief und ziehe sich eher horizontal in den Berg; Abstiege in der Höhle sind aber dennoch bis zu 30 Meter tief. Montagnacht stürzte der 46-Jährige ab und verletzte sich dabei schwer - sein Partner stieg daher alleine aus der Höhle aus und holte Hilfe.

Schwierige Bergung

Rund 70 Rettungskräfte und zwei Hubschrauber sind im Einsatz, um den Tschechen zu bergen. Der Zustieg zur Unfallstelle dauert laut Rieglthalner eineinhalb bis zwei Stunden. Ein erstes Team aus fünf Rettungskräften ist bereits in der Höhle auf dem Weg zum Verletzten, zwei weitere Teams sind ebenfalls schon unterwegs.

Verwinkeltes Höhlensystem

Die Bedingungen gestalteten sich schwierig, da schon rund zehn Zentimeter Schnee liegen. In erster Linie ginge es um die Erstversorgung des Verletzten, danach soll er transportfähig gemacht werden, so Tributsch. Auch die Bergung selbst dürfte dann schwierig werden, denn das Höhlensystem ist laut der Bergretter sehr verwinkelt und eng.