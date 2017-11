ASFINAG versorgt Tunnel mit grünem Strom

Die ASFINAG hat eine neue Umweltinitiative gestartet: Tunnel sollen künftig mit Strom aus Photovoltaikanlagen betrieben werden. Insgesamt sieben Tunnel in der Steiermark und Kärnten werden damit ausgestattet.

Beleuchtungskörper, Sicherheitstechnik und viele andere technische Einrichtungen in den heimischen Tunneln brauchen Strom - und dieser soll künftig direkt an Ort und Stelle aus Sonnenenergie gewonnen werden.

Sieben Tunnel werden aufgerüstet

Der Plabutschtunnel verfügt laut ASFINAG bereits seit 2013 über eine Photovoltaikanlage, nun kam auf der Südautobahn (A2) der Herzogbergtunnel dazu; folgen sollen noch der Kalcherkogeltunnel und vier weitere in Kärnten.

ASFINAG

Im Schnitt werden pro Anlage 70.000 Euro investiert. Die Fläche der Photovoltaikzellen wird an die Tunnelgröße angepasst - beim Herzogbergtunnel kann so der Grundstromverbrauch mit dieser Anlage gedeckt werden, sagt ASFINAG-Projektleiter, Wolfgang Koppensteiner.

Weitere Projekte könnten folgen

Da auch bei mehr Sonne die Beleuchtung im Tunnel mehr Strom braucht - um den Licht-Unterschied zwischen Außenbereich und Innenraum so niedrig wie möglich zu halten - wird kein Strom ins Netz eingespeist - die kleinen Sonnenkraftwerke sind also ausschließlich für die Stromversorgung des Tunnels da und werden auch in dessen Nähe errichtet. Im Lauf des nächsten Jahres sollen alle geplanten sieben Projekte abgeschlossen ein; weitere könnten folgen, heißt es von der ASFINAG.

