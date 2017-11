Plabutschtunnel wird vor Sanierung gesperrt

Der Plabutschtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) westlich von Graz wird ab Montag für vier Nächte gesperrt. Der Tunnel wird für die Mitte November startenden Sanierungsarbeiten vorbereitet. Gearbeitet wird in den Nachtstunden.

Der Tunnel wird ab Montag zunächst gewaschen. Die Röhre Richtung Linz ist nachts am 6. und 7. November an der Reihe, die in Richtung Spielfeld in den beiden Nächten danach. Der Verkehr wird von 20.00 bis 5.00 Uhr durch das Stadtgebiet umgeleitet.

Umleitung über Stadtgebiet

Ab 20. November wird in der Tunnelröhre in Richtung Spielfeld ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Geplant ist, dass das ebenfalls in der Nacht geschieht, deshalb wird der Verkehr in Richtung Süden während den Nachtstunden über das Stadtgebiet geleitet.

Ab 13. Dezember soll die Verkehrsführung fertiggestellt sein. Dafür werden 350 Poller in der Mitte der Fahrbahn verschraubt. Ab diesem Tag wird in der Röhre Richtung Norden gearbeitet, allerdings wieder nur in der Nacht. Dann fließt der Verkehr in der Südröhre im Gegenverkehr. Untertags soll der Tunnel wie gewohnt zweispurig in beide Richtungen befahrbar sein. Allerdings mit einer Einschränkung: Da die Poller im Tunnel in Richtung Spielfeld bleiben, wird es in dieser Röhre ein Überholverbot geben.

Mitte November wird mit den Bau- und Sanierungarbeiten im Plabutschtunnel begonnen. Die ASFINAG investiert 44 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sollen ausschließlich nachts durchgeführt werden - mehr dazu in Plabutschtunnel-Sanierung ab Mitte November (18.10.2017).

