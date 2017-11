24 Stunden im Wasser für den guten Zweck

Mehr als 400 Teilnehmer sind am Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen in der Parktherme Bad Radkersburg am Start. Länge um Länge wird für den guten Zweck, für „Licht ins Dunkel“, geschwommen.

Das 24-Stunden-Schwimmen findet bereits zum 12. Mal zugunsten von „Licht ins Dunkel“ statt. Hobbysportler und auch viel Prominenz stürzten sich als Einzel- oder Staffelschwimmer ins Wasser.

ORF

Durchbeißen und Leistung bringen

Pro geschwommener Länge wird ein Geldbetrag an „Licht ins Dunkel“ gespendet. Wie lange man im Wasser bleiben möchte und wie man sich die Pausen einteilt, blieb jedem selbst überlassen. Auch Sturm-Legende Ivica Vastic war dabei: "Ich bin mit dem olympischem Gedanken hier und hoffe, dass ich meine Leistung beigetragen habe, dass sich der gute Zweck erfüllt.“ Geschäftsmann Heribert Kasper war zum wiederholten Mal dabei und hatte sein eigenes Motto: "Durchbeißen, weil im Schwimmen bin ich kein Ferrari.“

ORF

130.000 Längen für den guten Zweck

Besonders viele Bahnen gingen auf das Konto der beiden Sieger: Mario Krainz und Claudia Müller, die jeweils ihren dritten Sieg in der Gesamtwertung feiern konnten: „Drei ist eine besondere Zahl. Und wenn man das mit knapp 50 schaffen kann, ist das schon was Besonderes.“ Insgesamt wurden 130.000 Längen geschwommen.

