Grazer Christbaum kommt aus Pischelsdorf

Der Christbaum für den Grazer Hauptplatz kommt heuer aus der Oststeiermark. Vergangene Woche wurde der Baum im Schöllnastwald in Pischelsdorf gefällt, Montagfrüh wird die Weißtanne in die Innenstadt gebracht.

ORF

Der Baum für den Grazer Hautplatz ist ein stolzer Steirer, sagt Peter Bedenk, der Oberförster der Stadt Graz: „Er hat ein Alter von 65 Jahren, eine Höhe von rund 25 Metern und ein Gewicht von rund drei Tonnen.“

Erstmals Tanne statt Fichte

Dieser Christbaum ist auch etwas Besonderes, denn er ist nicht wie in den Jahren zuvor eine Fichte, so Bedenk: „Das ist das erste Mal, dass es eine steirische Weißtanne ist, die am Hauptplatz stehen wird. Es ist nicht der mächtigste, aber sicher einer der schönsten Bäume, die wir bisher am Hauptlatz gehabt haben.“

Peter Bedenk weiß aus Erfahrung, dass dieser Baum von vielen sehr kritisch beäugt wird: „Der Baum steht ganz allein. Es gibt viele, die Fehler suchen. Wenn er so ganz alleine dort steht, sieht man diese auch ganz leicht, aber bei diesem Baum wird das nicht der Fall sein.“

ORF

Schwierige Suche nach Baum

Zu seiner vollen Pracht gewachsen ist der Baum im Schöllnastwald bei Pischelsdorf. Die Wahl auf ihn fiel nach einer langen und sehr akribischen Suche in der gesamten Steiermark, sagt Liegenschaftsverwalter Bernhard Teuffenbach: "Es ist wahrlich nicht einfach, einen solchen Baum zu finden, vor allem muss eine entsprechende Nadelmasse vorhanden sein und der Baum muss gut transportierbar sein. Letztendlich konnten wir in Pischelsdorf den Baum finden, der wirklich sehr schön ist.“

Geschenk anlässlich Jubiläum

Der Grazer Christbaum ist ein Geschenk der Diözese Graz-Seckau, die 2018 das 800-Jahr-Jubiläum feiert, erklärt Martin Gsellmann von der Diözese: „Es ist ein Geschenk anlässlich unseres Jubiläums, das wir am 2. Dezember zu feiern beginnen, es ist ein Geschenk an die Bürger der Stadt Graz. Wir wollen gemeinsam feiern, dazu gehört auch ein schöner Baum.“ In vollem Glanz, also mit Beleuchtung, wird der Christbaum dann auch ab 2. Dezember abends zu bewundern sein.

