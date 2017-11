Polizei forschte „Kennzeichen-Diebe“ aus

Im Bezirk Liezen stehen zwei Männer unter Verdacht innerhalb von zwei Jahren zahlreiche Autokennzeichen gestohlen zu haben. Zwei Verdächtige konnte die Polizei jetzt ausforschen.

Die beiden Männer aus dem Bezirk Liezen, 22 und 23 Jahre alt, sollen zwischen Dezember 2015 und November 2017 im Bezirk insgesamt in 15 Fällen die Kennzeichen von geparkten Autos abmontiert zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen kam die Polizei den beiden jetzt auf die Spur.

Taten auf Zechtouren begangen

Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer laut Polizei geständig. Sie sollen die Kennzeichen entwendet und diese sowie die zufällig ausgewählten Fahrzeuge auch beschädigt haben. Die entwendeten Kennzeichen warfen sie in Folge in Müllcontainer, einen Fluss oder in Kanalschächte. In einem Fall ließen die Tatverdächtigen sogar den Kanalschacht offen stehen. Nur durch Zufall wurde dabei niemand verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen gaben an, die Kennzeichen während ihrer ausgedehnten Zechtouren unter Alkoholeinfluss gestohlen zu haben. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Sie wurden angezeigt.