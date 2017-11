Adelige Millionärin von Versicherung betrogen

In Graz sind am Dienstag zwei Versicherungsagenten vor Gericht gestanden, die eine adelige Steirerin um 1,2 Millionen Euro betrogen haben sollen. Auch Gold- und Edelsteinreserven waren im Spiel.

Das äußerst vermögende Opfer hatte den beiden Versicherungsagenten vertraut. Sie haben die Millionen der Frau, die aus einem Erbe stammen, auf ein Privatkonto transferiert. Dabei haben sie aber offenbar 1,2 Millionen Euro selbst abgezweigt.

Millionen von der Schweiz in die Steiermark

Bereits vor mehr als 30 Jahren erbte die Adelige, deren eheliche Verbindungen bis ins Haus Habsburg reichen, von ihrem Vater in der Schweiz 7,2 Millionen Euro. Das Geld war bei einer kleinen Schweizer Bank angelegt, unter anderem auch in Gold und Edelsteinen. Als die Frau in die Steiermark zog, witterte ihr neuer Versicherungsagent das große Geld: Er überredete sie, das Geld von der Schweiz zu seiner Versicherung zu transferieren, was die Frau auch tat. Es fiel eine hohe Provision für den findigen Makler an - das ist, wie das Gericht feststellte, allerdings nicht strafbar.

Undurchsichtiges Verwirrspiel mit Konten

Kurz darauf trat dann aber die Schwester des Versicherungsagenten mit ihrem Ehemann auf den Plan. Die beiden saßen am Dienstag auf der Anklagebank. Sie sollen das Vermögen der Frau zu einer anderen Versicherung verschoben und auch die Depots immer wieder gewechselt haben. Ein Freund des Opfers spricht vor Gericht von einem brillanten Verwirrspiel.

Adelige bezahlte jedes Monat unwissentlich doppelt

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, bezahlte die blaublütige Unwissende jedes Monat doppelt: Sie überwies einerseits der Versicherung die Prämien für tatsächlich existierende Polizzen, andererseits noch einmal die gleiche Summe auf ein Konto der Angeklagten. Um ihr Treiben zu verschleiern, schärfte die Beschuldigte ihrem Opfer ein, die Post von der Versicherung immer ungeöffnet zu ihr zu bringen, damit nichts verloren gehe. Auch Unterschriften sollen gefälscht worden sein, um Geld auf ein Privatkonto zu schaffen.

Derzeit laufen mehrere Zivilverfahren, unter anderem gegen die Versicherung. Auch die Gold- und Edelsteinreserven sollen bereits aufgelöst und das Geld ebenfalls bei der Versicherung investiert worden sein.