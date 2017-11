Crowdfunding für Uni-Studie zum Thema Geruch

Eine Studie der Uni Graz untersucht, wie wichtig Körperdüfte beim Erkennen von Gesichtern sind. Das Besondere daran: Sie ist die erste Studie in Graz, die sich ausschließlich über Crowdfunding finanziert.

Gerüche spielen eine wesentliche Rolle beim Erfassen und Abspeichern von Informationen. Wie gut wir beispielsweise Erlerntes abrufen können, hängt auch davon ab, ob das Umfeld, in dem wir den Stoff wiedergeben sollen, ähnlich riecht wie jenes, in dem wir ihn uns eingeprägt haben.

Info zu Geschlecht, Alter, Gesundheit

Es gibt außerdem auch Hinweise darauf, dass der Körpergeruch Informationen über Geschlecht, Gesundheitszustand, Alter und momentane Verfassung geben kann. Eine Studie der Uni Graz verbindet nun die beiden Bereiche Informationsverarbeitung und soziale Zuordnung in einem Projekt, bei dem untersucht wird, wie wichtig Körperdüfte beim Erkennen von Gesichtern sind.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

„Wir möchten die neuronalen Grundlagen des Einflusses von Körpergerüchen auf die Gesichtserkennung erforschen“, erklärt die Studienleiterin Veronika Schöpf vom Institut für Psychologie der Karl-Franzens-Universität Graz. Dabei werden die Wissenschaftler auf mögliche Differenzen zwischen männlichen und weiblichen Probanden eingehen und auch untersuchen, ob bewusst manipulierte Gerüche unterschiedliche Auswirkungen auf die Teilnehmer haben.

Spenden werden bis 29. November gesammelt

Die Studie mit dem Titel „Do I know you?“ ist die erste Studie in Graz, die sich ausschließlich über Crowdfunding finanziert: „Wir möchten allen Interessierten die Chance geben, sich aktiv an Forschung zu beteiligen und einem spannenden und wichtigen Projekt Leben einzuhauchen“, so Schöpf. Bis Mittwoch, 29. November, kann man auf der Projekt-Website eine beliebig hohe Summe spenden und so die Forscher unter anderem bei der Anschaffung des notwendigen Equipments unterstützen.

Link: