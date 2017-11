AVL List: Technik schon im Betriebskindergarten

Einen längerfristigen Ansatz im Kampf gegen den Fachkräftemangel verfolgt der Grazer Motorenspezialist AVL List: Die Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik beginnt hier bereits im Betriebskindergarten.

Seit 2013 betreibt die AVL List in Graz einen eigenen Betriebskindergarten mit Platz für 70 Kinder. Hauseigene Technik-Spezialisten besuchen regelmäßig die Kinder und führen gemeinsam mit ihnen technische Experimente durch.

Exzellente Erfahrungen mit Experimenten

Naturwissenschaft und Technik finden sich hier im Tagesprogramm, so AVL-Personalchef Markus Tomaschitz - und zwar in Form von kleinen Experimenten: „Wenn man ein Glas in Wasser eintaucht, warum eine Luftblase entsteht, und was da dahinter ist. Wir versuchen einfach, verschiedene Übungen zu machen - nicht nur zur Mobilität, es gibt mehr als nur das Auto. Die Physik, die Chemie, die Biologie sind so reichhaltig, und wir haben exzellente Erfahrungen damit gemacht.“

Abwechslung für Techniker und Eltern

Bei den Experimenten werden die Kindergartenpädagoginnen, wie Tomaschitz stolz betont, von hauseigenen AVL-Experten unterstützt: „Das gefällt unseren Technikern natürlich großartig, weil die werden mal für zwei oder drei Stunden herausgerissen aus ihrem Berufsalltag und können auf einmal mit Zwei- und Dreijährigen arbeiten. Und vielfach haben wir auch die Eltern dabei, die machen ein Experiment und erklären, warum das so ist, und dann probieren sie es aus.“

„Gerade auch die Mädchen“

Es sei ganz egal ob Bub oder Mädchen, sagte Tomaschitz - alle würden gleichermaßen Freude an der Technik erfahren. „Gerade auch die Mädchen“, so Tomaschitz, „die gewinnt man mit diesen Themen absolut, mindestens genau so wie die Burschen. Das ist auch für uns schön zu sehen, das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es sind eher die tradierten Berufsbilder, die wir noch im Hinterkopf haben von der Erziehung, die wir aber auflösen.“

Kooperationen mit Schulen

Das wird bei AVL in weiterer Folge auch in Form von Kooperationen mit Volkschulen, Neuen Mittelschulen und AHS versucht, wo dann die Begeisterung für Technik auch ins Jugendalter mitgenommen werden soll.

