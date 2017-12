89-Jährige bei Brand in Wagna gestorben

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wagna im Bezirk Leibnitz ist am Freitag eine 89-jährige Frau ums Leben gekommen. Die genauen Umstände sind noch unklar - das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Der Brand war in der Wohnung der Frau im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen. Die pflegebedürftige Frau wurde zwar noch von ihrem Sohn ins Freie gebracht, Reanimationsversuche des Roten Kreuzes blieben aber erfolglos: Vermutlich starb die 89-Jährige an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.

Brandursache noch unklar

Weitere Bewohner des Hauses waren laut Polizei nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar - das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.