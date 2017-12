Falsche Vertreter betrogen Pensionistin

Die Polizei warnt wieder vor Trickdieben die in der Steiermark einer Pensionistin Geld herausgelockt haben. Die beiden unbekannten Männer gaben sich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag als Versicherungsvertreter aus.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. Dezember in Deuchendorf im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit. Opfer der Trickdiebe wurde dabei eine 82 Jahre alte Frau.

Opfer in Gespräch verwickelt

Zwei unbekannte Männer läutete Montagvormittag an der Wohnungstüre der 82-Jährigen. Als sie öffnete standen ihr zwei „sehr schick“ gekleidete Männer gegenüber, schilderte die betagte Frau nach dem Vorfall der Polizei. Die Männer gaben sich als Versicherungsvertreter aus, einer der beiden verwickelte die 82-Jährige in eine Gespräch. Währenddessen gelang es dem Komplizen unbemerkt die Wohnung der Frau zu betreten.

Geld, Sparbuch und Bankomatkarte gestohlen

Während die Frau mit dem vermeintlichen Vertreter sprach durchsuchte der zweite Unbekannte die Wohnung und stieß auf einen Bargeldbetrag in der Höhe von mehreren tausend Euro sowie auf ein Sparbuch und eine Bankomatkarte, das Opfer soll davon nichts mitbekommen haben. Die beiden Männer flüchteten mit der Beute, erst einige Zeit später bemerkte die 82-Jährige den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Eine genaue Personenbeschreibung konnte die Pensionistin nicht abgeben, so die Polizei. Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer von Trickdieben. Vor wenigen Tagen fielen zwei Männer auf eine Trickdiebin in der Weststeiermark herein. Mehr dazu in Trickdiebin bestahl Opfer während Umarmung (7.12.2017). Die Polizeit rät zur Vorsicht und veröffentlichte ein Informationsblatt um sich vor potenziellen Trickdieben zu schützen.

