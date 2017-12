Skigebiete legen Traumstart in neue Saison hin

Perfekte Bedingungen herrschen kurz vor den Weihnachtsferien in den steirischen Skigebieten. Nicht nur die Schneelage passt, der Tourismus ist auch mit der bisherigen Buchungslage zufrieden.

Die Weichen für den Verlauf einer Skisaison werden laut den Tourismusverantwortlichen zu Saisonbeginn gestellt und der Saisonstart nach dem verlängerten Wochenende ist in den steirischen Skigebieten geglückt. So gut wie seit Jahren nicht, lautet der Tenor.

„Bummvolle Hotels“

Ein guter Saisonstart ist laut den Tourismusverantwortlichen auch gut für das psychische Gleichgewicht der Mitarbeiter, die mit einem ruhigen Gewissen in die Saison starten konnten, aber auch für die Gäste, denn bei einem gute Saisonstart steigen das Interesse und die Lust am Wintersport. Das zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende zum Beispiel in Haus im Ennstal. Viele Wintersportfans reisten spontan an und sorgten für volle Pisten und Hotels, so Hotelbetreiberin Katharina Bliem: „Wir haben jetzt dieses Wochenende das Hotel aufgesperrt und haben gleich mit bummvollem Haus gestartet. Dieses Wochenende ist sicher besser als voriges Jahr, weil wir viel mehr Schnee haben. Wir haben innerhalb von fünf Tagen alles weggebucht, was wir noch gehabt haben.“

ORF

Gäste buchen immer kurzfristiger

Auch in der Region Schaldming-Dachstein, in der mit 30.000 Gästebetten größten steirischen Skiregion, ist man vorweihnachtlich gut gestimmt. Mathias Schattleitner vom Tourismusmarketing Schladming-Dachstein: „Der Wunsch ans Christkind wurde bei uns erhört und zwar relativ früh schon, denn es war ein Saisonstart mit viel Schnee und der richtigen Feiertagslage. Wir haben jetzt gemerkt, auch durch die Berichte der Gäste die schon da sind und auf Social Media posten, dass die Buchungsanfragen für den Winter nochmal deutlich angezogen haben, denn der Gast bucht deutlich kurzfristiger.“

Das gilt vor allem für die Weihnachtsferientage, und da vor allem für die erste Woche, wo viele Gäste sehr kurzfristig buchen, auch auf der Tapulitz, sagt Marketingleiter Bernhard Michelitsch: „Bisher sind die Anfragen für die Weihnachtsaison schon ganz ausgezeichnet, wir haben noch mehr Anfrage als in den letzten Jahren. Wir finden aber sicher noch für jeden ein freies Platzerl, wenn er zu uns kommen möchte.“

1,7 Millionen Gäste in der vergangenen Saison

Der frühe und geglückte Saisonstart und der frühe Ostertermin lassen unter dem Strich die Tourismusverantwortlichen auf eine gute Wintersaison hoffen. Zu toppen gilt es jedenfalls den Rekordwinter des Vorjahres mit insgesamt fast 1,7 Millionen Gästen.

