Jugendbande nach Einbruchsserie ausgeforscht

Mehrere Einbruchsdiebstähle in Fernitz und Kalsdorf bei Graz hat die steirische Polizei jetzt geklärt: Vier Jugendliche - zwischen 16 und 18 Jahre alt - werden verdächtigt; einer von ihnen soll später mit dem Diebesgut gehandelt haben.

Eine Trafik in Fernitz wurde bereits am 23. Oktober zum Ziel - allerdings blieb es hier bei einem Einbruchsversuch, als die Täter daran scheiterten, die Sicherheitsverglasung einzuschlagen. Kaum eine Woche später schlugen die damals Unbekannten erneut in einer Tankstelle in Fernitz zu. Diesmal gelang das Einschlagen einer Glastür. Die Jugendlichen kamen zunächst mit Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro davon.

Tausende Euro an Sachschaden

Am 25. November scheiterte dagegen ein weiterer Einbruchsversuch in eine Kalsdorfer Tankstelle, woraufhin die Verdächtigen noch in derselben Nacht in eine Tankstelle in Fernitz einbrachen: Wieder wurde eine Scheibe eingeschlagen und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet.

Bei den vier Einbrüchen entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Nach umfangreichen Ermittlungen kamen Beamte der Polizeiinspektion Hausmannstätten den Jugendlichen jetzt auf die Schliche.

Verdächtige großteils geständig

Ein 17-jähriger Haupttatverdächtiger aus dem Bezirk Graz-Umgebung soll mit dem Diebesgut nach den Einbrüchen gehandelt haben. Bei den Einbrüchen sollen ihn ein 18-Jähriger, ebenso aus Graz-Umgebung, und zwei Grazer im Alter von 16 und 18 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen begleitet haben. Die Jugendlichen zeigten sich zum größten Teil geständig; sie werden auf freiem Fuß angezeigt.

Ungeklärt blieb dagegen ein Wohnungseinbruch zwischen 4. und 12. Dezember in Bruck an der Mur. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten waren über eine unversperrte Hintertür in das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses gelangt, wo sie sich gegen die Wohnungstür drückten, bis diese nachgab - sie konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten.