Folgeunfälle durch alkoholisierten Mopedlenker

Beim Sturz von seinem Moped hat sich ein 58-Jähriger in Graz Dienstagnacht leicht verletzt. Sein auf der Straße zurückgelassenes Fahrzeug sorgte - so die Polizei am Donnerstag - für drei desolate Pkws.

Gegen 22.45 Uhr war der 58-Jährige auf der Fröhlichgasse unterwegs, als er plötzlich zu Sturz kam. Ein 70-Jähriger, der ihm mit seinem Pkw entgegenkam, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Allerdings fuhr ihm dadurch ein 38-Jähriger - ebenfalls aus Graz - auf.

Moped gegen Pkw geschleudert

Der Leichtverletzte Mopedlenker stand indes selbstständig auf, verließ die Fahrbahn - und setzte sich auf den Gehsteig. Schließlich kam auch ein 71-jähriger Autofahrer zur Unfallstelle - das auf der Fahrbahn liegende Moped dürfte er übersehen haben. Es kam zur Kollision, bei der das Moped seitlich gegen den Pkw des 70-Jährigen geschleudert wurde.

Die drei Pkw-Lenker blieben unverletzt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnte der leicht verletzte Mopedlenker indes ab: Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.