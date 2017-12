Schnee: Zahlreiche Unfälle im Bezirk Liezen

Die winterlichen Verkehrsverhältnisse haben den Feuerwehren im obersteirischen Bezirk Liezen einen arbeitsreichen Sonntag beschert. Es gab rund ein Dutzend Unfälle, bei denen aber niemand verletzt wurde.

Insgesamt waren zehn Feuerwehren im Einsatz: In mehreren Fällen landeten Autos im Graben oder blieben auf der schneebedeckten Straße hängen - so rutschte etwa ein Auto am Hauser Kaibling ab, ein anderes musste in der Nähe der Planai geborgen. Ein Fahrzeug landete in Reitern auf einer Mauer.

Niemand verletzt

Insgesamt musste laut dem Bezirksfeuerwehrverband Liezen ein Dutzend Autos geborgen werden; es kam zu mehreren kurzfristigen Straßensperren auf Hauptverkehrsrouten. Personenschäden gab es keine.