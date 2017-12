Stichflamme: Hochschwangere schwer verletzt

In Hartberg hat sich am Montag eine hochschwangere Frau schwer verletzt: Die Frau hatte in einem Kamin in ihrer Wohnung Feuer gemacht, als ihr plötzlich eine Stichflamme entgegenschlug.

Die 28-Jährige wollte in ihrer Wohnung den Kachelofen einheizen und dürfte dabei unter anderem auch alte Tapeten und Teile von Schalungsplatten verheizt haben. Nachdem das Feuer nicht ausreichend brannte, dürfte die Frau laut Polizei auch flüssigen Brandbeschleuniger in den Ofen geschüttet haben - in der Folge schlug ihr eine Stichflamme aus dem Ofen entgegen.

Kleidung fing Feuer

Die Kleidung der hochschwangeren Frau fing Feuer - Familienangehörige halfen ihr und erstickten die Flammen mit einer Decke. Als die Einsatzkräfte bei der Wohnung eintrafen, war diese komplett verraucht - die Feuerwehr war mit schwerem Atemschutz im Einsatz.

Großflächige Verbrennungen

Die 28-Jährige erlitt laut Rotem Kreuz großflächige Verbrennungen im Gesicht, im Brustbereich und an den Händen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie ins LKH Hartberg eingeliefert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt; danach wurde sie ins LKH Graz gebracht. Eine ihrer Helferinnen, eine 26-Jährige, erlitt leichte Verbrennungen an den Händen.