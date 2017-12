FPÖ und SPÖ vor Personalentscheidungen

Am Donnerstag beraten die Gremien der steirischen FPÖ über die Nachfolge von Verteidigungsminister Mario Kunasek als steirischer Klubobmann. Indes wird in der SPÖ mit Max Lercher ein neuer Bundesgeschäftsführer bestellt.

Ein wahrer Sitzungsmarathon steht am Donnerstag den steirischen FPÖ-Funktionären bevor: Am Nachmittag kommt zunächst der Landesparteivorstand zusammen, gleich im Anschluss wird die Landesparteileitung über die notwendige Nachbesetzung von Mario Kunasek im Landtag beraten - mehr dazu in Steirer besetzen einflussreiche Ministerposten (18.12.2017). Gleich danach trifft sich der FPÖ-Landtagsklub, um seinen neuen Klubobmann zu wählen.

Nach dem Wechsel von Mario Kunasek als Verteidigungsminister in die Bundesregierung wird wohl Landesparteisekretär Stefan Herrmann, der wie Kunasek aus dem Bezirk Graz-Umgebung stammt, das Landtagsmandat bekommen. Darüber hinaus gilt Herrmann auch als aussichtsreicher Kandidat für die Funktion des Klubobmanns im Landtag, Chancen werden aber auch dem bisherigen stellvertretenden Klubobmann Gerald Deutschmann eingeräumt.

SPÖ

Neuer Bundesgeschäftsführer für SPÖ

Eine Personalentscheidung mit Auswirkungen auf die Steiermark trifft heute auch die Bundes-SPÖ in Wien. Zunächst tagt das SPÖ-Präsidium, danach der Bundesparteivorstand. Einer der Punkte auf der Tagesordnung wird die Bestellung eines neuen Bundesgeschäftsführers sein, ein Job, den der steirische Landesgeschäftsführer Max Lercher übernehmen soll - mehr dazu in Lercher soll SPÖ-Bundesgeschäftsführer werden (19.12.2017).

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Murau sitzt seit der Landtagswahl 2010 im Landtag und hat noch unter dem ehemaligen steirischen SPÖ-Chef Franz Voves die Parteireform federführend vorbereitet. Seit 2014 ist er Landesgeschäftsführer der steirischen SPÖ.

