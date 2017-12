Weihnachten: Großes Plus für steirischen Handel

1,6 Milliarden Euro lassen sich die Österreicher die Weihnachtsgeschenke heuer kosten. Der Handel spricht von einem Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr - der steirische Handel liegt sogar darüber.

Die letzten Rollläden werden hinuntergelassen, die tausenden Handelsangestellten in der Steiermark können durchatmen: 200 Millionen Euro haben die Steirer heuer für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Gerhard Wohlmuth, Sprecher der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark, spricht von einem Plus gegenüber dem Vorjahr: „Wir haben sehr positive Rückmeldungen von circa 400 Betrieben. Wir haben heuer ein Plus von eineinhalb Prozent.“

Steiermark liegt über Österreich-Schnitt

Damit liegt die Steiermark im heurigen Weihnachtsgeschäft also über dem österreichischen Schnitt, sagt Wohlmuth. In die Hände gespielt haben dem Handel heuer vor allem die gute Konjunkturlage und auch das Wetter: „Sehr gut gegangen sind heuer Konfektion und Lederwaren, Sportartikel und vor allem Gutscheine. Auch ganz wesentlich ist, dass die Leute zuversichtlich sind, dass die Wirtschaft wächst: Die Leute sind bereit wieder mehr zu investieren - auch in Weihnachtsgeschenke.“

APA/dpa/Bernd Von Jutrczenka

Auch im EKZ Weinland in der Südsteiermark ist Geschäftsführer Felix Bartolits mit dem heurigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Zwischen 6.000 und 8.000 Kunden seien am letzten Samstag vor Heiligabend im Einkaufszentrum gewesen. Spielwaren, Bekleidung, aber auch Elektrogeräte wie Rasierer oder Föhnapparate seien heuer sehr gut gegangen - und es seien heuer mehr Gutscheine als im Vorjahr verkauft worden.

„Alle Weihnachtssamstage sehr gut“

„Daumen Hoch“ heißt es im heurigen Weihnachtsgeschäft auch bei Christian Trampus vom Leoben City Shopping: Unter dem Strich gibt es hier heuer zu Weihnachten im Vergleich zum Vorjahr ein Plus: „Es waren alle vier Weihnachtssamstage sehr gut, der erste Samstag war der schwächste Samstag, da haben viele Kunden nur geschaut, dann sind die Samstage immer stärker geworden - und der dritte und vierte Samstag waren gleich stark.“

Der letzte Einkaufssamstag: Viele haben den letzten Einkaufssamstag für den klassischen Geschenkekauf in letzter Minute genützt - Reporter Paul Sihorsch sah sich für „Steiermark heute“ in der Grazer Innenstadt um.

Bis zu 9.000 Kunden werden im LCS in Leoben an einem Weihnachtseinkaufssamstag gezählt, sagt Trampus. Das Einkaufszentrum ELI in Liezen hat sein zweites Weihnachtsjahr hinter sich gebracht und auch hier ist die Geschäftsleitung sehr zufrieden: Mehrere tausend Kunden, 100 Prozent Auslastung in der Parkgarage und auch Staus rund um das Einkaufszentrum lautet hier die Bilanz. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten sich die Verantwortlichen auch hier ein Plus an Kunden und Umsätzen.

Links: