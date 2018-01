Polizei sucht Katzen-Mörder von Köflach

In Köflach in der Weststeiermark schießt offenbar seit Jahren ein Unbekannter mit einem Luftdruck-Gewehr auf Katzen. Nach dem jüngsten Vorfall am Wochenende, bei dem ein Kater qualvoll gestorben ist, sucht die Polizei nun den Katzen-Mörder.

Am vergangenen Wochenende wurde in Köflach auf den Kater der Familie Pack geschossen. Laszlo überlebte die Attacke nicht. Am Samstagnachmittag wurde er angeschossen.

ORF

„In Strömen zu bluten begonnen“

„Wie immer haben wir die Balkontüre aufgemacht, dann haben wir unsere beiden Kater gerufen. Als Laszlo gekommen ist, haben wir zuerst nur einen Tropfen Blut gesehen, dann aber hat er in Strömen zu bluten begonnen“, schilderte Ines Pack. Dann ist auch er gekommen, dann haben wir zuerst nur ein Tropfen Blut gesehen.,

Aus kurzer Distanz

In der Tierklinik stellte sich dann heraus: Der Kater wurde aus kurzer Distanz von einem Projektil aus einem Luftdruckgewehr getroffen und schwer verletzt. „Es waren mehrere Organe betroffen, der Darm war vier Mal perforiert. Wir haben dann entschieden, keine zweite OP machen zu lassen. Wir haben ihn dann gehen lassen“, so Ines Pack.

Polizei ermittelt

Laszlo ist nicht die erste Katze, auf die in Köflach-Pichling geschossen wurde. Schon seit Jahren gebe es im Bereich der Ringstraße immer wieder derartige Vorfälle, hieß es. Nun sucht die Polizei nach dem Katzenmörder, der - da sind sich alle sicher - aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen muss.