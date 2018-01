Wirtschaftskammer zog Servicebilanz über 2017

Die steirische Wirtschaftskammer hat die Servicebilanz für das Jahr 2017 vorgelegt: Insgesamt wurden im Vorjahr mehr als 83.600 Anfragen der steirischen Unternehmer bearbeitet. Mitglieder nutzen drei Mal im Jahr das Serviceangebot.

Im Vergleich mit dem Jahr 2016 ging die Zahl der Anfragen um rund 2.600 zurück - das liege vor allem daran, dass 2016 die Unsicherheit rund um die Einführung der Registrierkassenpflicht für besonders viel Betrieb bei den Kammermitarbeitern gesorgt hat.

Sehr gut benotet

Die Themen Steuern und Abgaben waren aber auch im Vorjahr die Bereiche, zu denen besonders viele Fragen gestellt wurden. Und das Serviceangebot wird von den steirischen Unternehmern auch sehr positiv beurteilt, so Wirtschaftskammer-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg: 93,7 Prozent zeigten sich, so die Kammer, mit dem Service zufrieden und gaben dafür die Schulnote 1,25.

Mehr Bewerber für „Campus 02“

Auch die Bildungsangebote der Wirtschaftskammer erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit: So stieg die Zahl der Bewerber für die 491 Plätze an der Fachhochschule der Wirtschaft „Campus 02“ um acht Prozent an. Mehr als 1.200 Bewerbungen gab es für die verschiedensten Studienrichtungen. Mit 37.500 Teilnehmern war auch das WIFI in Sachen Weiterbildung sehr gefragt.

Talente im Test

Um überhaupt den richtigen Bildungs- oder Ausbildungsweg zu finden, gibt es seit dem vorigen Schuljahr auf dem Gelände der Wirtschaftskammer das „Talentcenter“. Gleich im ersten Jahr ließen mehr als 4.000 Schüler der siebten und achten Schulstufe dort ihre Talente, Fähigkeiten und Stärken testen. Am Ende des laufenden Schuljahres werden mehr als 5.000 Schüler dieses Angebot nutzen, so die Wirtschaftskammer - mehr dazu in WK auf Talentsuche: Erfolgreiche Jahresbilanz (12.7.2017).

