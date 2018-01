Loser: 40 Wintersportler saßen in Sessellift fest

Rund 40 Wintersportler sind am Freitag in einem defekten Vierer-Sessellift am Loser festgesessen - sie mussten bis zu zwei Stunden ausharren. Die dramatische Bergung wurde auf Video festgehalten.

Noch ist unklar, warum beim Fensterlift am Loser plötzlich nichts mehr ging. Ein Folgeschaden nach einem Blitzschlag vor zwei Tagen könnte der Auslöser gewesen sein, hieß es von den Loser Bergbahnen.

Dramatische Bergung ORF-Journalist Bernt Koschuh ist zur Zeit am Loser auf Urlaub - er filmte die dramatische Bergung.

Niemand verletzt

Rund 40 Liftpassagiere mussten teilweise mehrere Stunden in Wind und Kälte ausharren, ehe sie gerettet wurden. Die Rettung war gegen 17:00 Uhr abgeschlossen. Zahlreiche Alpinpolizisten und Bergretter brachten gemeinsam mit Mitarbeitern der Bergbahnen die Skifahrer und Snowboarder in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Schaden soll am Samstag behoben sein

Der Lift konnte am Freitag nicht mehr in Betrieb genommen werden, man gehe aber davon aus, dass der Schaden am Samstag behoben sein dürfte, hieß es von den Betreibern.

Vorarlberg: Sturmböen erfassten Sessellift

Dramatische Szenen sind auf einem Video zu sehen, das in den Sozialen Netzwerken die Runde macht: Skifahrer auf einem Sessellift im Montafon in Vorarlberg werden von Sturmböen erfasst und durchgeschüttelt. Sie seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, heißt es bei den Verantwortlichen - mehr dazu in Sturm erfasste Skifahrer im Sessellift.