Tourengeher bei Abfahrt lebensgefährlich verletzt

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Freitag ein Tourengeher verunglückt. Der 44 Jahre alte Obersteirer stürzte bei einer Abfahrt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Freitagvormittag stiegen der 44-Jährige und sein 59 Jahre alter Begleiter, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zur Häuslalm auf. Am Nachmittag fuhren die beiden Tourenskigeher laut Polizei dann Richtung Gasthof Bodenbauer ab.

Von gesicherter Route abgekommen

Während dieser Abfahrt kamen sie von der normalen Route ab und fuhren in steiles, unwegsames Gelände ein. Plötzlich stürzte der 44-Jährige über felsiges Gelände ab. Der 59-Jährige wollte noch zu seinem Freund absteigen, kam bei diesem Versuch jedoch selbst zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Anschließend stieg er ins Tal ab und verständigte die Einsatzkräfte. An der Rettungsaktion waren 16 Mitglieder der Bergrettung und zwei Alpinpolizisten beteiligt.

Mit Rettungsschlitten ins Tal gebracht

Der lebensgefährlich Verletzte wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit einem Rettungsschlitten ins Tal gebracht. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 übernahm den 44-Jährigen und flog ihn in das Landeskrankenhaus Graz, hieß es am Samstag von der Polizei. Der 59 Jahre alte Begleiter wurde im Landeskrankenhaus Hochsteiermark ambulant behandelt. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.