Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Ein 77 Jahre alter Autolenker ist am Freitag auf der Brucker Schnellstraße (S35) mit seinem Pkw in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Pensionist prallte mit dem Wagen gegen eine Hangsicherung. Im Bezirk Deutschlandsberg prallte ein Pkw gegen ein Brückengeländer.

Der 77-Jährige war Freitagnachmittag mit seinem Auto zwischen Bruck an der Mur und Graz unterwegs. Bei Frohnleiten kam er aus ungeklärter Ursache mit dem Auto zu weit nach rechts und prallte gegen eine Hangsicherung.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Verdacht auf Polytrauma

Bei dem Anprall wurde seine 69 Jahre alte Ehefrau unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst mit Verdacht auf ein Polytrauma in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur eingeliefert. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

FF Freidorf

Auto prallte in Frauental gegen Brückengeländer

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagfrüh auch im Bezirk Deutschlandsberg. Bei Frauental verlor ein Autofahrer in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, der Wagen kam von der Straße aba und prallte laut der Freiwilligen Feuerwehr Freidorf geradeaus in das Geländer der Laßnitzbrücke. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Pkw musste per Seilwinde geborgen werden.