Erhebliche Lawinengefahr in der Steiermark

In den steirischen Skigebieten herrscht an diesem Wochenende Hochbetrieb. Doch Lawinenexperten raten zur Vorsicht: in weiten Teilen herrscht nämlich erhebliche Lawinengefahr.

Die Verlockung für viele Wintersportler ist derzeit groß: Hinein in den Tiefschneehang und abseits der Piste hinunter ins Tal. So groß diese Verlockung auch ist, so groß ist auch die Gefahr die derzeit auf den steirischen Bergen herrscht.

Lawinenwarnstufe drei

Laut Lawinenwarndienst Steiermark gibt es momentan in der Steiermark Lawinenwarnstufe drei auf der fünfstelligen Skala. Das bedeutet, die Lawinengefahr ist erheblich. Diese Gefahr dürfe keinesfalls unterschätzt werden warnen Experten. „Das ist das große Problem: Wochenende, Ferienzeit, schönes Wetter, Schneehänge die zum Befahren einladen. Diese Mischung ist für uns erfahrungsgemäß die Situation wo wir die meisten Lawinenunfälle haben“, sagt Alexander Podesser vom Lawinenwarndienst Steiermark.

ORF

Gefahr in den Nordalpen und den Niederen Tauern

Besondere Vorsicht ist derzeit laut den Experten in den Nordalpen und den Niederen Tauern geboten, vor allem oberhalb von rund 2.000 Meter Höhe. Hier können jederzeit Lawinen abgehen, weil vor allem die oberste, also die neue Schneeschicht, äußerst instabil ist. „Durch diesen Wechsel kalt-warm, hat sich die alte Schneedecke gesetzt, aber das was oben drauf liegt, zumindest in höheren Lagen, ist noch spröde und instabil“, so Podesser. In der nächsten Woche sollte die Lawinengefahr aus derzeitiger Sicht wieder abnehmen, weil es mild bleibt und sich die Schneedecke deshalb langsam setzen kann.

