Almhütte brannte komplett nieder

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es Samstagabend im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommen. In Krieglach brach ein Brand in einer Almhütte aus, das Gebäude wurde dabei völlig zerstört.

Ein 49 Jahre alter Anrainer bemerkte Samstagabend gegen 21.00 Uhr, dass im Bereich des Daches der Hütte ein Brand ausgebrochen war. Er verständigte die Feuerwehr.

Personen konnten sich aus brennender Hütte retten

68 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Krieglach und Freßntiz sowie eine Betriebsfeuerwehr rückten mit zehn Fahrzeugen aus. Den Feuerwehrkräften gelang es nach einiger Zeit den Brand zu löschen, dennoch brannte die Hütte laut Polizei zur Gänze aus. Als das Feuer ausbrach befanden sich mehrere Personen in der Hütte, so die Feuerwehr, sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, Verletzte gab es keine.

FF Krieglach

Kaminbrand als Auslöser

Die Erhebungen der Bezirksbrandermittler ergaben, dass ein Kaminbrand das Feuer in der Almhütte ausgelöst hatte. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, die Hütte wurde aber völlig zerstört, hieß es am Sonntag bei der Polizei. Verletzte gab es keine. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte war während der Löscharbeiten eine Propangasflasche, die sich in der Hütte befand.