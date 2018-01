Christbaum ade: Tipps zur richtigen Entsorgung

Alle Jahre wieder hat spätestens mit dem Ende der Weihnachtsferien auch der Weihnachtsbaum ausgedient. Doch wohin mit dem abgeräumten Christbaum? Bei der Entsorgung gilt es einige Regeln zu beachten.

Experten rufen dazu auf, die Christbäume umweltgerecht zu entsorgen. Zur richtigen Entsorgung stehen in der Steiermark Christbaum-Sammelstellen zur Verfügung. In 400 steirischen Sammelzentren können die Christbäume einfach und kostenlos abgegeben werden.

Mehr als 350.000 Christbäume in der Steiermark

Mehr als 350.000 Christbäume fallen in der Steiermark jedes Jahr an, 75.000 davon alleine in Graz, heißt es beim Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände. Abgesehen von den Altstoffsammelzentren gibt es auch örtliche Strauchschnittsammelstellen. Neben der Abgabe in den Sammelstellen gibt es auch andere Möglichkeiten zur Entsorgung. Zum einen kann der Christbaum im eigenen Garten entsprechend zerkleinert, zum Beispiel gehäckselt und dann kompostiert werden. Nach einer bestimmten Trocknungszeit besteht auch die Möglichkeit den Baum im Holzofen zu verbrennen. Die Trocknungszeit muss jedoch ein Jahr betragen, denn vorher würden die Nadeln des Baumes explosionsartig verbrennen. Ausgediente Christbäume können auch in der braunen Biotonne entsorgt werden, zuvor müssen sie ebenfalls zerkleinert werden.

Christbaum von Lametta und Girlanden befreien

Auf keinen Fall sollte man den Baum über die Restmülltonne entsorgen. Lametta, Engelshaar oder Girlanden müssen unbedingt vom Baum entfernt werden, mahnt der zuständige Landesrat Johann Seitinger (ÖVP), andernfalls würde der Kompost mit Schadstoffen belastet. Kaputte Christbaumkugeln dürfen nicht ins Altglas gegeben werden, sie gehören in den Restmüll.

Die meisten Gemeinden geben die genauen Zeiten für die Christbaumentsorgung in ihrer Gemeindezeitung bekannt. In Graz können Christbäume an den Sammelstellen bis 21. Jänner abgegeben werden.

