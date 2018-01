Sommerurlaub: Steirer buchen früh wie nie

Bereits jetzt im Winter fixieren viele Steirer ihren Sommerurlaub: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Buchungen stark angestiegen - bei den Reisebüros spricht man von einem Plus von 15 Prozent.

Hauptsache billig steht heuer nicht auf der Urlaubswunschliste, sagt Michael Schlögl, der Sprecher der steirischen Reisebüros: „Es werden immer mehr Vier- und Fünf-Stern-Hotels gebaut - früher hat es den Bereich zwei und drei Sterne gegeben. Man geht wirklich auf Qualität.“ Und dafür seien die Steirer mittlerweile auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen, so Schlögl weiter.

„Große Reiselust verspürbar“

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Buchungen stark an: „Wir haben um mindestens 15 Prozent mehr Buchungen für den Sommer 2018. Es ist deshalb so hervorragend, da wir auch letztes Jahr einen sehr starken Zuwachs hatten. Es ist derzeit wirklich eine große Reiselust verspürbar.“

Thomas Riha

Die Gründe, laut Michael Schlögl: „Den Leuten geht es, glaube ich, sehr gut. Die Beschäftigung ist auch gestiegen. Wir hatten vor einiger Zeit doch auch eine Steuerersparnis, und man will das mit Reisen ausgeben.“

Ägypten und Türkei ziehen wieder an

Stark nachgefragt seien heuer Fernreisen nach Australien, in die USA oder den asiatischen Raum wie Thailand, Kambodscha oder Vietnam, aber auch die - ob der politischen Lage - eher kritischen Reiseziele scheinen sich zu erholen, so Schlögl: „Wir sehen ein klein wenig mehr Nachfrage nach der Türkei und Ägypten. Im vorigen Jahr war das Niveau hier sehr, sehr niedrig, aber wir rechnen damit, dass in diesen beiden Ländern doch ein wenig aufgeholt wird.“

Doch auch Urlaub in Österreich sei nach wie vor gefragt, sagt Michael Schlögl: Er schätzt, dass rund 15 bis 20 Prozent der Steirer die Berge dem Meer vorziehen.