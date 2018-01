Grazer Notschlafstellen noch nicht voll

Im November war befürchtet worden, dass es in Graz nicht genug Notschlafstellen für obdachlose Menschen gibt. Derzeit seien bei Caritas und VinziWerken noch Betten frei. Für Ende Jänner wird mit einer Vollauslastung gerechnet.

190 Winternotschlafplätze haben die VinziWerke in Graz, die Caritas bietet weitere 100 Betten an. Ab Ende Jänner rechnet Michael Lindtner von der Caritas wieder mit Vollauslastung. Derzeit seien 80 Prozent der Betten belegt. Zu wenige Notschlafplätze gibt es in der Obersteiermark – in Bruck an der Mur sind es beispielsweise derzeit nur sechs.

Vermehrt jüngere Menschen betroffen

Eine neue Notschlafstelle in Leoben soll hier Abhilfe schaffen, sagt Lindtner: „In Leoben haben wir jetzt bis zu 15 Plätze geplant, wobei wir sagen: Wir möchten oben natürlich für Männer, Frauen aber auch für Familien da sein. Der Umbau ist eigentlich soweit fertig. Der Start ist mit Anfang Februar geplant.“ Derzeit sucht die Caritas Personal und Freiwillige, die in der neuen Notschlafstelle in Leoben helfen wollen. Die Obdachlosigkeit trifft laut Caritas vermehrt jüngere Menschen zwischen 20 und 35 Jahren aber auch mehr Ältere ab 70.

ORF

Das bestätigt auch Nora Tödtling-Musenbichler. Die Koordinatorin der VinziWerke sagt, Armut habe längst keine Saison mehr. Die Auslastung liege das ganze Jahr bei 95 bis 98 Prozent. Dennoch gebe es Kapazitäten. Und die fehlenden Notschlafplätze seien nicht die größte Sorge.

„Es wird sicher wieder extremer werden“

„Das Wichtigste ist eigentlich, dass es leistbaren Wohnraum gibt. Dass Menschen überhaupt nicht mehr in Notschlafstellen gehen müssen. Momentan ist es ja noch recht warm und das ist auch die Erfahrung der vergangenen Jahre, es kommt die Kältewelle auch wieder zu uns und dann wird es sicher wieder extremer werden“, so Tödtling-Musenbichler.

Sowohl Caritas als auch VinziWerke betonen, dass im Notfall zusätzliche Notbetten und Matratzen aufgebaut werden können. Alleine die Caritas-Winternotschlafstelle macht jährlich rund 6.000 belegte Brote, 1.400 Liter Tee und braucht 840 Garnituren Bettwäsche sowie 1.300 Rollen Klopapier.

