Planai bekommt 160 neue Gondeln

Mit einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe rüsten die Planai-Hochwurzen-Bahnen auf. In den kommenden Jahren investiert das Unternehmen fast 35 Millonen Euro, unter anderem in zwei neue Gondelbahnen mit 160 Gondeln.

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen im obersteirischen Ennstal verzeichnen jährlich einen Gästezuwachs, geschuldet unter anderem der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft im Jahr 2013. Am Mittwoch präsentierten Geschäftsführer Georg Bliem und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) die Ausbaupläne im Detail.

Förderkapazität soll um rund 70 Prozent steigen

Die Planai-Hochwurzen-Seilbahnen seien mit manchen Bahnen an den Kapazitätsgrenzen angelangt, hieß es am Mittwoch. Momentan kann die Planai-Seilbahn mit Talstation im Planet Planai, einer Mittelstation und einer Bergstation etwa 2.200 Personen pro Stunde transportieren. Das Gästeaufkommen verlangt aber nach mehr Platz. Darum sollen in den kommenden Jahren Kabinen mit zehn Plätzen und damit eine Förderleistung von 3.800 Personen pro Stunde angeschafft werden. Das wäre eine Steigerung der Förderkapazität um rund 70 Prozent. Die Kosten für 160 neue Gondeln dürften rund 26,5 Mio. Euro ausmachen.

Barrierefreiheit und größere Kabinen

Die Fahrtgeschwindigkeit der neuen Bahn soll sechs Meter pro Sekunde betragen und der Zu- und Ausstieg wird barrierefrei geplant. Die größeren Kabinen sollen auch mehr Platz für Sportgeräte bieten, damit etwa im Sommer auch Mountainbikes mittransportiert werden können, so Bliem und Eibinger-Miedl bei der Präsentation der Zukunftspläne am Mittwoch. Der Gondeleinstieg bei der Talstation ist im Bereich der Schirmbar „Manege“ vorgesehen. Im Zuge dessen kommt es auch zu einer Optimierung inklusive Überdachungen der Gästezutritte aus der Planai Hoch- und Tiefgarage, vom WM-Park und direkt aus dem Planet Planai. Die Gondeln werden künftig ausschließlich im Bereich der Mittelstation in der Garage sein. Die Bergstation wird dafür redimensioniert, um mehr Freifläche für Skifahrer und Panoramagenießer anzubieten.

Auch Rohrmoos I wird umgebaut

Neben der Planai-Seilbahn soll auch die Bahn Rohrmoos I neue Kabinen für zehn Personen mit einer Förderleistung von 2.200 Gästen pro Stunde bekommen. Die Talstation wird im Bereich Planai West installiert, die neue Bergstation inklusive unterirdischem Gondelbahnhof wandert einige Meter nach oben, um vor allem eine noch bessere Anbindung an das Rohrmooser Skischulgelände und an Rohrmoos II zu gewährleisten. Die Bahn soll im Winter für Berg- und Talfahrten genutzt werden und so auch als Nahverkehrsmittel zwischen Schladming-Maistatt und Rohrmoos dienen.

Aufsichtsrat muss grünes Licht geben

Beide Projekte befinden sich in der Planungsphase und werden vorbehaltlich eines positiven Aufsichtsratsbeschlusses im März 2018 sowie mit Zustimmung der Grundbesitzer und Behörden realisiert. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sind laut eigenen Angaben der größte Bergbahn- und Freizeitkonzern in der Steiermark und das fünftgrößte Branchenunternehmen Österreichs. Es werden 410 Mitarbeiter beschäftigt, wobei 230 von ihnen ganzjährig angestellt sind. Der Umsatz in der Saison 2016/2017 betrug rund 45 Millionen Euro. Insgesamt werden 31 Seilbahnen und Lifte betrieben.

