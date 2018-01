Graz-Wetzelsdorf stimmt über Grünfläche ab

Sollen die Acker- und Grünflächen der Landwirtschaftsschule Alt-Grottenhof im Westen von Graz verbaut werden oder nicht? Darüber soll am Sonntag in einer von der KPÖ initiierten Volksbefragung entschieden werden.

Bis 16.00 Uhr haben die sieben Wahllokale in Graz-Wetzelsdorf geöffnet. Es geht um folgende Frage: „Möchten Sie, dass die Ackerfläche von Alt-Grottenhof zur Gänze als Freiland im Flächenwidmungsplan der Stadt Graz erhalten bleibt?“

Kahr: „Verkauf nützt nur Bauinvestoren“

Zahlreiche Aktivisten und auch die Grazer KPÖ hoffen, dass möglichst viele Wetzelsdorfer diese Frage mit Ja beantworten. So will man den Verkauf einer fünf Hektar großen Ackerfläche verhindern, sagt Stadträtin Elke Kahr (KPÖ), „weil gerade im Grazer Westen immens viel gebaut wird, versiegelt wird. Auf der einen Seite ist es für die dortige Wohnbevölkerung ganz wichtig, dass diese Freiflächen nach Ackerland verbleiben und nicht verbaut werden, und auf der anderen Seite natürlich die Schule Alt-Grottenhof diesen wertvollen Humusboden und diese Ackerflächen dringend benötigt.“

Der Verkauf der Freiflächen würde außer Bauinvestoren niemandem etwas bringen, so Kahr weiter - mehr dazu in Volksbefragung zu Flächennutzung in Graz (8.1.2018).

Seitinger: „Erlös für Schulausbau nötig“

Gänzlich anderer Meinung ist Agrarlandesrat Johann Seitinger (ÖVP): Er forciert den Verkauf der Ackerfläche, weil er den Erlös für die Erweiterung der Landwirtschaftsschule um ein modernes Bio-Impulszentrum brauche: „Wir können aus dem eigenen Haushalt heraus diese umfassenden Investitionen - nicht nur für den Grottenhof, sondern auch für andere Schulen im Land Steiermark - nicht mehr bewerkstelligen. Daher ist es mir wichtig, und es ist auch notwendig, dieses Fünf-Hektar-Grundstück entsprechend zu veräußern.“

Das Ergebnis der Volksbefragung ist nicht bindend. Die Ackerfläche müsste im Falle eines Verkaufs noch in Bauland umgewidmet werden - dafür braucht es im Grazer Gemeinderat eine Zweidrittel-Mehrheit.

Es ist die erste Volksbefragung in einem Grazer Bezirk seit 14 Jahren: 2004 wurde im Bezirk Ries über den Erhalt der dortigen Volksschule abgestimmt.

