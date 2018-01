ÖSV-Utensilien aus Container am Kulm gestohlen

In der Nacht auf Sonntag wurden auf dem Gelände des Skifliegen am Kulm den österreichischen Skispringern einige Utensilien aus einem Container gestohlen.

Abhandengekommen sind unter anderem Sportschuhe, eine Hose und Jacke von Gregor Schlierenzauer, Windponchos von Stefan Kraft und Aigner sowie eine Haube von Michael Hayböck. Die wertvollsten Utensilien der ÖSV-Equipe waren aber glücklicherweise anderswo gelagert.

APA

Schulbeispiel

ÖSV-Co-Trainer Harald Rodlauer, seit Jahren im Zivilberuf Polizist, nahm dies zum Anlass und zeigte Polizeischüler Clemens Aigner, wie man eine Anzeige aufnimmt.

Neuper: Kulm an der Kippe

