Flucht vor der Polizei mit zwei Promille

Im Bezirk Graz-Umgebung hat sich ein betrunkener Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann fuhr dabei auf Polizisten und deren Dienstfahrzeuge los, verletzt wurde aber niemand.

Am Sonntagnachmittag erstatteten Verkehrsteilnehmer Anzeige bei der Polizei, dass in St. Bartholomä im Bezirk Graz-Umgebung auf der Packer Straße ein Pkw-Lenker vermutlich alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stallhofen unterwegs sei.

Mehrere Anhalteversuche scheiterten

Eine Polizeistreife versuchte, den 50-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung zum Anhalten zu bewegen, was dieser aber ignorierte. Eine weitere Streife stellte ihr Dienstfahrzeug quer, worauf der 50-Jährige auf zwei neben dem Fahrzeug stehende Polizisten losfuhr - diese konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto des 50-Jährigen bereits stark beschädigt.

Während der weiteren Flucht versuchte die nach wie vor nachfahrende Streife, den Alkolenker durch seitliches Abdrängen zum Anhalten zu bewegen. Dieser lenkte sein Fahrzeug aber abrupt in Richtung des Streifenwagens - ein Zusammenstoß konnte nur durch reflexartiges Ausweichen vermieden werden. Schließlich wurde der 50-Jährige mit seinem Pkw auf einen Parkplatz gedrängt, wo er sein Fahrzeug verließ und zu Fuß weiterflüchten wollte.

Flucht nach 25 Minuten zu Ende

Der 50-Jährige konnte kurz danach festgenommen werden, ein Alkotest verlief positiv und ergab knapp über zwei Promille. Die Flucht vor der Polizei dauerte insgesamt 25 Minuten. Der Verdächtige wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Graz und betreffend der Alkoholisierung und weiterer Verkehrsrechtsdelikte angezeigt.