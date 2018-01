Naturpark Südsteiermark „Naturpark des Jahres“

Eine prestigeträchtige Auszeichnung hat der Naturpark Südsteiermark erhalten: Eine Expertenjury des Verbandes der Naturparke Österreichs kürte die Einrichtung zum „Naturpark des Jahres 2018“.

Der Verband der Naturparke Österreichs kürt jährlich einen von derzeit 48 Naturparken zum „Naturpark des Jahres“: Sechs Experten - unter anderem aus dem ORF, von der Uni Wien oder des Umweltbundesamtes - beurteilen dabei Aktivitäten und Angebote in den Kategorien Schutz, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und Marketing.

Mit Bildungs- und Erholungsangeboten überzeugt

Der Naturpark Südsteiermark schütze und erhalte seine Kulturlandschaft und deren Besonderheiten durch viele Maßnahmen und überzeuge vor allem mit seinen Bildungs- und Erholungsangeboten für Kinder und Jugendliche wie etwa Bauerngartenseminare oder Kanutouren.

Naturpark Südsteiermark

Positiv bewertete die Jury auch die Schutzmaßnahmen für die biologische Vielfalt in der Region: So werden zum Beispiel Jungbäume ausgepflanzt, um dem Rückgang beim Streuobstbestand entgegenzuwirken, es werden Nistkästen für Vögel und Fledermäuse ausgegeben, und es wird ein eigener Apfelsaft hergestellt.

„Preis ist allen Südsteirern gewidmet“

Der Naturpark Südsteiermark ist in eine sanfte Hügellandschaft im steirischen Grenzland eingebettet, besteht seit 2002, umfasst knapp 400 Quadratkilometer und verteilt sich auf 15 Gemeinden mit 50.000 Bewohnern. Viele von ihnen engagieren sich auf verschiedene Art und Weise für den Naturpark: Sie betreiben nachhaltige Landwirtschaft, betreuen Kinder in einem der 14 Naturpark-Kindergärten oder unterrichten an einer der zwölf Naturpark-Schulen.

Der Obmann des Naturparks Südsteiermark, Reinhold Höflechner, widmet den Preis allen Südsteirern und vor allem den vielen engagierten Menschen in den Partnergruppen.

