Grazer Ex-Christbäume spenden Wärme

In Graz werden am Montag die 70 Christbaumsammelstellen abgebaut und die letzten Christbäume eingesammelt. Die Bäume werden größtenteils in steirischen Heizwerken als Biomasse verheizt und spenden Wärme.

In der Steiermark fallen pro Weihnachtsfest statistisch rund 350.000 Christbäume an, rund 75.000 sind es allein in Graz. 2017 wurden 128 Tonnen Christbäume entsorgt und verwertet, 2016 waren es 113 Tonnen - heuer dürfte es wieder mehr werden: Das lassen die bisher vorliegenden Zahlen vermuten.

Im Schnitt 120 Tonnen Christbäume

„Ja, wir haben im heurigen Jahr bis jetzt schon um die 70 Tonnen Christbäume gesammelt. Erfahrungsgemäß sammeln wir durchschnittlich um die 120 Tonnen Christbäume. Das sind die Werte der letzten Jahre, die das gezeigt haben“, sagt die Leiterin des Abfallwirtschafts-Controllings der Stadt Graz, Alexandra Loidl.

Heizwert für 35 Einfamilienhäuser

20 Prozent der Christbäume kommen in die landwirtschaftliche Kompostierung - die Bäume müssen komplett abgeschmückt werden, um den Kompost nicht mit Schadstoffen zu belasten.

Das ist aber auch für die Verwertung als Biomasse wichtig - der Großteil der in Graz gesammelten Christbäume, nämlich 80 Prozent, werden in steirischen Heizwerken verheizt, so Alexandra Loidl: „Die gesammelten Christbäume kommen auf einen Heizwert von 528.000 Kilowattstunden, und damit könnte man um die 35 Einfamilienhäuser ein Jahr lang heizen - das ist schon eine enorme Menge.“

Nur zerkleinert in den Biomüll

Wer seinen Christbaum im Biomüll entsorgen möchte, muss den Baum zerkleinern. In den Servicestellen der Stadt Graz kann man auch einen Grünschnittsack kaufen - in diesen kann man den zerkleinerten Baum hineingegeben und ihn zum Biomüll stellen, oder man fährt zum Reyclingzentrum in der Sturzgasse. Außerhalb von Graz können Christbäume in den Altstoffsammelzentren entsorgt werden.

