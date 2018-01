Pensionist erschoss seine Frau und sich selbst

In Judendorf-Straßengel nördlich von Graz hat sich am Samstag eine Familientragödie ereignet: Ein Pensionist erschoss zunächst seine Frau und anschließend sich selbst. Der 80-Jährige dürfte mit der Pflege überfordert gewesen sein.

Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hatte sich der 80-Jährige um seine 77-jährige Frau gekümmert. Die Pflegebedürftige war demnach bereits in einem Heim gewesen, doch er hatte sie zurück nach Hause genommen und für sie gesorgt.

Schwiegertochter fand die Leichen

Am Samstag rief der Pensionist die Schwiegertochter in Graz an, um ihr zu sagen, dass er überfordert sei und „Schluss machen“ wolle - die Schwiegertochter machte sich sofort auf den Weg nach Judendorf-Straßengel, doch es gab keine Rettung mehr: Sie fand die beiden tot in deren Einfamilienhaus.

„Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann man noch nicht genau sagen, wie der Tathergang ist. Es wurde das Landeskriminalamt entsandt und hat die Ermittlungen übernommen“, sagt Polizeisprecher Markus Lamb. Der 80-Jährige dürfte zunächst seine Frau erschossen haben und anschließend sich selbst. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Faustfeuerwaffe handeln, die der Mann legal besessen hatte.

