Caritas-Kältetelefon: 591 ehrenamtliche Stunden

Seit sieben Wochen stehen 47 ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz für das Kältetelefon der steirischen Caritas. Gemeinsam leisteten sie dabei 591 Stunden für obdachlose Menschen in Graz - und jeder kann mithelfen.

Caritas-Kältetelefon: Unter 0676 / 88015 111 ist das Caritas-Kältetelefon täglich von 19.00 bis 24.00 Uhr erreichbar.

Seit dem 4. Dezember 2017 bietet das Caritas-Kältetelefon eine Möglichkeit, Obdachlosen in der steirischen Landeshauptstadt zu helfen. Wer in dieser kalten Jahreszeit auf der Straße Menschen ohne Dach über dem Kopf begegnet und sich Sorgen macht, kann für sie freiwillige Helfer über die Hotline des Kältetelefons verständigen. Sie können Obdachlose etwa mit einem Versorgungspaket oder einer Nächtigung in einer Notschlafstelle unterstützen.

Tim Ertl / Caritas

In den sieben Wochen seit Projektstart wurden von den insgesamt 47 Freiwilligen in 118 Diensten bereits 591 ehrenamtliche Stunden geleistet. 44 Anrufe waren bei der Hotline eingegangen - 32 Mal rückten die Helfer daraufhin aus. 21 Mal brachten sie dabei Versorgungspakete aus einem warmen Schlafsack, einer Decke, einer Jacke und Tee mit, um den Menschen in Not Wärme zu spenden. Zwei Personen wurden in eine Notschlafstelle gebracht.

Helfer gesucht

Wer nicht nur mit einem Anruf im Notfall, sondern auch mit ehrenamtlichem Engagement mithelfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0316 / 8015 230 oder via E-Mail an kaeltetelefon@caritas-steiermark.at informieren und anmelden. Laut Caritas wird nach Verstärkung für den Fahrdienst und die aktive Hilfe gesucht.

