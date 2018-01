In Fließband geraten: Arbeiter verlor drei Finger

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch in Gußwerk im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ereignet: Ein 19-Jähriger war in ein Fließband geraten - ihm mussten drei Finger amputiert werden.

Der Arbeiter wollte gerade eine Maschine reinigen, als er aus noch unbekannter Ursache mit seinem rechten Arm in einen Fließbandantrieb geriet - der Arm verfing sich und wurde schwer verletzt; auch die andere Hand wurde in die Maschine gezogen - laut Rotem Kreuz wurden dabei drei Finger amputiert.

Rotes Kreuz/Thomas Kammerhofer

Die Feuerwehr Mariazell musste gemeinsam mit den anderen Einsatzkräften den 19-jährigen aus der Maschine befreien; anschließend wurde er mit dem Rettungshuschrauber ins LKH Graz geflogen.