Radio Steiermark bleibt die Nummer eins

Radio Steiermark bleibt die regionale Nummer eins in der steirischen Radiolandschaft - zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Radiotest. Vier von zehn steirischen Radiohörern der Zielgruppe 35 und älter hört Radio Steiermark.

In der Kernzielgruppe 35 und älter beträgt der Marktanteil (von Montag bis Sonntag) von Radio Steiermark 43 Prozent - das bedeutet, dass 43 von 100 in der Steiermark gehörten Radiominuten in dieser Altersgruppe auf Radio Steiermark entfallen; auch bei den Steirern ab zehn Jahren ist mit einem Marktanteil von 34 Prozent (Montag bis Sonntag) Radio Steiermark überlegener Marktführer.

„Informativ, unterhaltsam, regional“

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler sieht anhand der Testergebnisse das Erfolgskonzept des Senders bestätigt: „Unser engagiertes Team arbeitet täglich mit höchster journalistischer Kompetenz und mit viel Gespür für die Interessen und Wünsche unseres Publikums daran, ein Programm für alle Steirerinnen und Steirer zu gestalten – informativ, unterhaltsam und mit regionalem Inhalt in allen Sendeflächen. Diesem Anspruch und dieser Verantwortung wollen wir auch weiterhin nach besten Kräften gerecht werden.“

„Radio für alle Generationen“

Auch die Programmchefin von Radio Steiermark, Sigrid Hroch, sieht im Testergebnis den Ansporn, den eingeschlagenen Weg auch künftig weiter zu gehen: „Ich freue mich darüber, dass wir bei den Steirern ab 10 Jahren nach wie vor beliebtester Begleiter durch den Tag sind, denn unser Ziel ist es, Radio für alle Generationen zu machen. Das bedeutet, mit der Zeit zu gehen, den Hörern aber trotzdem Verlässlichkeit und Heimat zu bieten. Themen, die den Steirern am Herzen liegen, viele Live-Aktivitäten im ganzen Land und dazu der beste Musikmix – das werden auch weiterhin die Schwerpunkte von Radio Steiermark sein."

ORF weiterhin klarer Marktführer

Durchschnittlich 179 Minuten hören die Österreicher Radio - und mehr als zwei Stunden davon entfallen auf die Radiosender des ORF. Der Marktanteil der ORF-Radios liegt bei stabilen 71 Prozent - mehr dazu in Radiotest: ORF weiterhin klarer Marktführer (news.ORF.at).

