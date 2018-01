Weltraumpionier Willibald Riedler tot

Der langjährige Chef des Grazer Instituts für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften, Willibald Riedler, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Bekannt wurde Riedler vor allem als Leiter der „Austromir“-Mission.

Riedler hat Weltraumgeschichte geschrieben und wurde seit den 1970er Jahren als „Weltraumpapst“ bezeichnet. Unter seiner Führung wurden Messgeräte entwickelt, die seit Ende der 1960er Jahre an Bord von internationalen Höhenforschungs- und Stratosphärenballonen sowie auf Sonden in den interplanetaren Raum flogen.

Riedlers Beziehungen zur sowjetischen Weltraumforschung führten dann zum bekanntesten heimischen Weltraumprojekt: der sowjetisch-österreichischen „Mir-Mission“ 1991 mit Riedler als wissenschaftlichem Leiter und Franz Viehböck als erstem Österreicher im Weltraum.

Robert Frankl

Friedliche Weltraumforschung im Mittelpunkt

Univ.-Prof. DI Dr. techn. et Dr. phil. Willibald Riedler wurde am 1. September 1932 in Wien geboren. Sein Studium schloss er 1956 an der Wiener Technischen Hochschule ab, an der er als Assistent am Institut für Hochfrequenztechnik bis 1962 wirkte. 1961 promovierte er zum Dr. techn., parallel dazu studierte er an der Universität Wien Meteorologie und Geophysik. Sein unermüdlicher Forschungsdrang brachte ihm europaweit schon früh eine bedeutende Stellung in der friedlichen Erforschung des Weltraumes ein.

Forschung bis heute bahnbrechend

Im Jahre 1968 wurde er zum ordentlichen Professor für Nachrichtentechnik an der TU Graz ernannt, der er von 1973 bis 1975 als Rektor vorstand. Rund 130 wissenschaftliche Publikationen auf den Gebieten Nachrichtentechnik, Magnetosphären- und Ionosphärenphysik sowie der Physik des interplanetaren Raumes verschafften ihm bald die Bezeichnung „Weltraumpapst", der er voll und ganz gerecht wurde. Seinen Forschungsarbeiten ist es zu danken, dass österreichische Messgeräte an Bord von Raumfahrzeugen das Weltall erforschen helfen.

International mehrfach ausgezeichnet

Die verdienten Ehrungen für den international anerkannten Weltraumforscher blieben nicht aus. Für seinen Einsatz zur Völkerverständigung erhielt er 1981 das Komturkreuz des Finnischen Löwenordens, ein Jahr später das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse, gleich zweimal die Juri-Gagarin-Medaille und 1986 den sowjetischen Orden der Völkerfreundschaft. Aber auch direkt für Graz setzte sich Riedler verdienstvoll ein, als er den Aufbau der Forschungssatellitenbodenstation Lustbühel und die Errichtung eines neuartigen Wetterradars auf der Hilmwarte verwirklicht hatte.

Außerdem gelang es ihm, gemeinsam mit der Hochschule für Musik und darstellende Kunst das Studium Toningenieur neu einzuführen. 1984 organisierte er in Graz den Weltraumkongress COSPAR mit 1.300 Teilnehmern.

Trauer um großen Wissenschafter

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer würdigte Willibald Riedler für sein vielfältiges Engagement in der Steiermark: „Das Wirken von Willibald Riedler in Graz hat maßgeblich dazu beigetragen, die Steiermark als ein Zentrum der internationalen Weltraumforschung zu etablieren. Der hervorragende Ruf der Steiermark als Forschungsland begründet sich auch auf seinen großen Verdiensten. Die Steiermark trauert um einen großen Wissenschaftler, der mit seiner Arbeit auch einen wertvollen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet hat. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.“